Gobierno nacional entregará más de 10 mil proyectos juveniles seleccionados en Consulta

Ciudad MCY.-Se llevará a cabo la entrega de 10 mil 672 proyectos y obras en los próximos meses para la juventud, como parte de la primera elección de la Consulta Nacional Popular de la Juventud; así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la reunión de trabajo con el Consejo Federal de Gobierno (CFG).

Durante su intervención, el jefe de Estado indicó que la jornada del 27 de julio de 2025 registró una participación récord en la Consulta Comunal, donde se eligieron por voto popular los primeros proyectos destinados a jóvenes. “Estos proyectos son para la juventud y con la juventud. Ya se ha bajado el 30 % de los recursos de los proyectos uno y dos, y apartamos recursos para garantizar el financiamiento de esos dos proyectos por cada uno de los Circuitos Comunales del país”, precisó.

Las obras contempladas incluyen canchas deportivas, centros digitales, espacios para el emprendimiento, entre otras iniciativas orientadas al desarrollo integral de los jóvenes. El presidente Maduro subrayó que estas acciones buscan fomentar el protagonismo juvenil en la construcción del país. “Estas obras son hechas por la juventud, por las comunidades, para la juventud”, afirmó.

La Consulta Popular de la Juventud permitió que jóvenes lideraran propuestas comunitarias, con el propósito de consolidar el modelo de democracia directa y fortalecer el Gobierno Comunal. El proceso estableció metas concretas como la conformación del 100 % de los Sistemas de Gobierno Popular y Comunal, con equipos juveniles en cada circuito.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional promueve el empoderamiento de las nuevas generaciones, integrándolas en la planificación territorial y en la ejecución de proyectos con impacto local. La entrega de más de 10 mil obras representa un avance en la participación ciudadana y en la articulación entre comunidad y gestión pública.

VTV