Asfaltada la Troncal del Caribe, zona fronteriza entre Venezuela y Colombia

Ciudad MCY.-Este viernes el presidente del República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo la entrega formal de la Troncal del Caribe, zona fronteriza con Colombia, totalmente asfaltada en sus 60 kilómetros de vialidad.

El Mandatario Nacional al respecto refirió que «ya eso es una autopista, porque es un lugar donde toda la nación Wayúu se mueve y tiene un comercio fluido, bonito, de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela, y el Zulia, fíjate, el Zulia está resplandeciendo, resplandeciendo, como en décadas no se veía».

Esta ruta binacional que conecta a Venezuela con Colombia por el estado Zulia, es vital para la economía de la región al movilizar cargas pesadas, productos agrícolas y ganaderos beneficiando a 100 mil habitantes. El asfaltado conllevó la colocación de 58 mil toneladas de asfalto, además de su demarcación.

Desde el municipio indígena bolivariano Guajira, territorio ancestral del pueblo Wayúu y Añú, el gobernador de la entidad, Luis Caldera, manifestó que «esta es una vía de intercambio comercial, turístico y, sobre todo, cultural. Por eso, en presencia de nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ejercen soberanía en estas tierras de nuestros voceros y voceras, despejamos esta cinta tricolor que llevamos en el alma desde el territorio indígena».

La obra fue ejecutada por los ministerios del Poder Popular para el Transporte y del Poder Popular de Hidrocarburos, adicional a la participación de la gobernación del estado Zulia y el apoyo empresa privada.

Entre las actividades económicas que se desarrollan en el municipio Guajira, se encuentra la producción agropecuaria diversificada y la artesanía ancestral. Estas actividades no solo sustentan la economía local, sino que también impulsan iniciativas agroindustriales que buscan mejorar la calidad de vida de los 6 mil habitantes de la región, mediante la creación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura productiva.

La actividad fue realizada mientras transcurría el acto de Condecoraciones OBRATÓN 2025 en el Palacio de Miraflores con todo el gabinete ministerial.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA