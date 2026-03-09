Así mejora esta escuela de Ciudad Tiuna con la Consulta Popular

CIUDAD MCY.- Este lunes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, supervisó las labores de rehabilitación y ampliación de la Unidad Educativa (UE) Herminia Mijares, ubicada en el urbanismo Ciudad Tiuna de Caracas.

El acondicionamiento de esta institución fue priorizado por los vecinos en la Consulta Popular Nacional de febrero de 2025, pero la misma ameritaba además una ampliación para atender la creciente matrícula, razón por la cual el Gobierno nacional asumió la construcción de un nuevo módulo, explicó el ministro durante su recorrido por la obra.

«Esta escuela que estamos haciendo logró la recuperación de un módulo en la primera consulta del año pasado. Sin embargo, cuando vinimos a inspeccionar el proyecto, conversamos por teléfono con el presidente Nicolás Maduro y nos dijo: utilicen los recursos de la Consulta Popular para recuperar la vieja estructura y vamos a hacerle un módulo nuevo”, agregó.

Rodríguez felicitó a la comunidad por haber priorizado su escuela, la cual atiende a unos 800 estudiantes y que ahora “va a incrementar sus capacidades”.

“Ayer (8 de marzo) tuvimos la primera consulta de este año. Las mismas comunidades seleccionan sus proyectos, ejecutan sus recursos y van resolviendo sus problemas. La democracia directa, la democracia protagónica, la democracia chavista, es la mejor forma de gobernar”, remarcó.

El nuevo módulo de UE Herminia Mijares contará con dos niveles y seis aulas, destinadas a fortalecer la capacidad de atención del plantel y garantizar ambientes adecuados, seguros y dignos para la formación integral de los niños y niñas de la institución.

Este domingo se realizó la primera Consulta Popular Nacional del año con “una participación histórica”, de acuerdo con el balance ofrecido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez al final de la jornada. “Los venezolanos y venezolanas salieron a seleccionar los proyectos de su preferencia por la ciudad humana y por la economía productiva; hemos roto récords de participación”, afirmó en una llamada a VTV.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA