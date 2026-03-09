Tovar se alista para Semana Santa y aniversario del pueblo

Con actividades litúrgicas, culturales y recreativas los propios y visitantes podrán disfrutar de una jornada carga de alegría y paz.

CIUDAD MCY.- La Dirección de Eventos del municipio Tovar se encuentra desplegada en una fase de planificación intensiva de cara a las festividades de la Semana Mayor.

El equipo multidisciplinario sostuvo una reunión con el padre Félix Avendaño en la que abordaron temas sobre logística y organización para el desarrollo de las festividades religiosas.

Entre las actividades eclesiásticas se desarrollarán procesiones y actos litúrgicos en el que los habitantes, turistas y feligreses podrá asistir.

ANIVERSARIO DE LA COLONIA TOVAR

El despliegue no solo contempla la espiritualidad de la Semana Santa, sino también la celebración del 183 aniversario de la fundación del pueblo.

La Dirección de Eventos constató que se está diseñando una programación especial que contemplará actividades culturales, deportivas y recreativas para el sano esparcimiento de propios y visitantes que eligen al municipio como destino.

Esta jornada de planificación busca anticipar cada detalle operativo para asegurar que todas las actividades se desarrollen con total éxito y seguridad.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA