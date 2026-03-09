“Corredor Violeta” atendió a féminas en Mariño

La jornada ofreció tratamientos de belleza y charlas educativas, proporcionándole un espacio diferente en el que ellas fueron las protagonistas.

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el equipo multidisciplinario del Instituto de la Mujer Mariño, llevo a cabo una jornada especial denominada «Corredor Violeta», la cual a brindó bienestar, cuidados personales y formación a las féminas de la localidad.

​El despliegue se llevó a cabo en la Parroquia Samán de Güere, específicamente en la comuna “Bases de Misiones Güerito” bajo el lema «tu cuerpo es tu hogar para toda la vida».

En la jornada, el equipo de Ima Mariño brindó los servicios gratuitos de peluquería, manicura, pedicura, sesiones de masajes y tratamientos de embellecimiento facial.

Asimismo, el equipo multidisciplinario ofreció charlas educativas enfocadas en la salud integral, derechos de la mujer y herramientas para mantener una autoestima sólida.

Esta iniciativa permitió que las mujeres de la comunidad disfrutaran de un espacio diferente en el que ellas fueron las protagonistas.

Esta significativa jornada, se alinea con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

