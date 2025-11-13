Asodiam avanza con Plan de Formación en Salud Comunal en Aragua

En esta primera etapa, fueron atendidos voceros de comunas de los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara

CUIDAD MCY.-La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), avanza en su Plan de Formación en Salud, dirigido a voceros y voceras de las comunas, un esfuerzo estratégico para fortalecer la salud preventiva regional.

El plan comenzó con dos talleres clave para la capacitación de líderes comunales. El primero dictado por el Cuerpo de Protección Civil, se centró en las «Técnicas básicas para responder en casos de emergencia», donde los asistentes aprendieron distintas técnicas de primeros auxilios.

Asimismo, se impartió el taller «Prevención de la Diabetes», el Dr. Williams Acosta, médico internista, fue el encargado de llevar el conocimiento esencial a los participantes. El especialista abordó temas como los factores de riesgo, los signos de alerta y las estrategias clave para prevenir y manejar la condición de salud.

Está primera etapa, ha atendido a los voceros de comunas de los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara. Entre las comunas participantes se encuentran Jesús Gallardo, Socioproductiva Pueblo Valiente, Itoto Manto, Marakaya Legado Histórico Cultural, Base de Misiones Güerito, Los Vencedores de la Patria de José Félix Ribas y Luchando para Vencer.

FUNDAMENTAL LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA

Ana Sandoval, presidenta de la asociación, subrayó la importancia de la capacitación en salud preventiva, fue enfática al destacar que «la capacitación comunitaria constituye un pilar fundamental de la estrategia de salud en el estado».

Explicó que el abordaje preventivo, a través de la formación de los líderes comunales, traduce y materializa los lineamientos de Transformación Social impulsados por el ejecutivo nacional y regional. «Este esfuerzo tiene como fin garantizar el bienestar integral de la población aragüeña mediante un enfoque proactivo», señaló.

La formación dirigida a los voceros dota a la base comunal de herramientas esenciales para que puedan actuar como agentes de salud primaria dentro de sus jurisdicciones. El objetivo es transitar de un modelo de atención reactivo a uno preventivo, construyendo un sistema de salud más robusto, descentralizado y resiliente.

«La asociación busca que el conocimiento impartido se multiplique desde los líderes hacia cada ciudadano, impactando positivamente en la calidad de vida y fortaleciendo la capacidad de respuesta comunitaria» aseguró Sandoval.

