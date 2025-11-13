Ciudad MCY

Jornada integral de salud atendió a adultos mayores en la GBP “Hugo Chávez” de La Victoria

PorMilexis Pino

Nov 13, 2025

CUIDAD MCY.-Gracias a la articulación de la Gran Base de Paz (GBP) “Hugo Chávez” de La Victoria, con la Oficina Nacional para la Atención Integral a las Víctimas de la Violencia (ONAIVV), este jueves se realizó una jornada de salud en los espacios de la referida base sede La Victoria, en donde se atendió principalmente a las personas de la tercera edad que hacen vida en el lugar.

La jornada, la cual estuvo enmarcada en el cuarto vértice de las 7 Transformaciones relacionado a la atención social, contó con servicio de asesoría legal, despistaje de hipertensión arterial, evaluación psicológica, además de dinámicas con juegos de mesa y actividades cognitivas.

Audrey Maldonado, coordinador de la Gran Base de Paz, informó que la idea de este tipo de jornada es atender de manera integral a todo adulto mayor, siendo uno de los sectores de mayor vulnerabilidad y en respaldo a las políticas emanadas por el presidente obrero Nicolás Maduro, brindar la mayor suma de felicidad al pueblo, en este caso a los abuelos y abuelas de la Patria, entrelazado además con el Movimiento Paz y Vida.

“Muchas gracias por la atención, todo excelente y espero se repito. Quiero agradecer al personal médico, al Movimiento Paz y Vida y a todo el personal que hizo posible esta extraordinaria jornada”, recalcó Juan Taborda.

CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESÍA

