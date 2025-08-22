Asodiam estrena servicio de espirometría pediátrica

*** Esta acción complementa las más de 20 consultas médicas especializadas que se realizan en el sitio, así como las referenciadas de otros centros médicos ***

CIUDAD MCY.-La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), ubicado en las adyacencias del Hospital Central de Maracay (HCM), ahora ofrece a los usuarios un importante servicio como lo es la espirometría pediátrica, prueba que evalúa la función pulmonar.

El anuncio de este considerable avance para la atención oportuna de los pacientes estuvo a cargo de Ana Sandoval, presidenta de la institución, en compañía del personal médico del área de Neumología.

En cumplimiento a la cuarta transformación del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, esta acción resulta de gran beneficio para complementar las más de 20 consultas especializadas que se realizan en el centro asistencial, y responder a las referenciadas de otros sitios.

Bajo ese contexto, Sandoval expresó que el sector Salud es prioridad dentro de las estrategias del Gobierno Bolivariano, “estamos llamados a atender a nuestro pueblo de como se merece, con calidad, precios asequibles”.

En nombre del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, continuaran el mejoramiento y ampliación de consultas y exámenes.

*¿ESPIROMETRÍA PEDIÁTRICA?*

La espiRometría pediátrica es un procedimiento no invasivo e indoloro que mide la cantidad de aire que una persona puede inhalar y exhalar, usada para diagnosticar o descartar enfermedades respiratorias.

El doctor Mauricio Fernández es el encargado de este ámbito en Asodiam, y refirió que a raíz de la pandemia por Covid-19, monitorear y estudiar la salud de los más pequeños resulta fundamental por la presencia de constante agentes infecciones causantes de diversas patologías.

“Al evaluar la función pulmonar hacemos el control y seguimiento del asma, neumonías, tuberculosis, fibrosis quística, y otras enfermedades”, aseguró el especialista.

La señora Carolina Mejía y su hija fueron las primeras en probar esta novedosa pueblo, y enaltecieron no solo las capacidades de los doctores, sino también, los equipos. “Me parece excelente que lo estén haciendo aquí en la institución, bastante económico, toda la población puede acceder a él”.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | GBA