Aspirantes al título de ingeniería en civil participaron en taller de electricidad residencial

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de brindar fundamentos teóricos y prácticos para mantener y reparar sistemas eléctricos, se realizó un taller básico de electricidad residencial dirigido a los estudiantes dela Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), núcleo Maracay, que aspiran recibir el título de ingeniero civil.

La jornada educativa se llevó a cabo en los espacios de Bibliotecas Virtuales Aragua, específicamente en la sala Hugo Chávez, donde estuvo presente Esperanza Leal, directora del departamento de Capacidad e Investigación del Centro de Capacitación del Constructor Popular acompañada por el exponente Antonio Pérez Graff.

Durante este encuentro, Graff explicó la teoría de las herramientas sobre la instalación eléctrica para viviendas, tubería, planificación, observación y supervisión de planos eléctricos sencillos, permitiendo a los aspirantes de ingeniería civil ampliar sus conocimientos en el área.

Por su parte, Esperanza Leal indicó que el taller permite que los futuros profesionales reforzar conocimientos y avanzar en su profesión.

“Los alumnos de la Unefa solicitaron este taller básico de electricidad para reforzar y avanzar sus conocimientos en esta área y a nosotros nos satisface ser ejemplo de estos talleres. Cabe resaltar que se realizará la segunda parte de este taller, que será teórico, el cual será instruido por Manuel Pérez, en el que ellos van a manipular lo que es la parte de los artículos de electricidad, desde acá agradeceremos a la gobernadora Joana Sánchez por este tipo de iniciativas para el bienestar de la formación de nuestros muchachos”.

Por su parte, el ponente Antonio Pérez Graff manifestó que los estudiantes recibieron la información completa sobre electricidad.

“Hoy en este encuentro explicamos las partes básicas a nivel residencial de una vivienda, una construcción unifamiliar sencilla, sobre los tomos corrientes, el funcionamiento de los suiches, apagadores, la canalización, tubería, planificación, observación y supervisión de planos eléctricos sencillos, más que todo para que los muchachos tengan una noción básica y también puedan entrar a un campo laboral básico que puedan tener un sustento a nivel de lo que es mediciones de tensión, de cálculos sencillos de cargas en sí todo ese conglomerado”.

ASPIRANTE DE INGENIERIA CIVIL

El taller básico de electricidad residencial reforzó los estudios de los alumnos, quienes mencionaron sentirse agradecidos pos el extraordinario encuentro de formación.

Entretanto, Yasmín Mendoza indicó que la clase permitió reforzar sus conocimientos a la hora de leer un plano u otros elementos que genere electricidad.

“El curso que vimos de electricidad es muy importante, ya que en ámbito de construcción nos ayuda mucho a lo que es la lectura de planos, a saber interpretar un plano, luminaria, toma corriente y todo lo que se genere de electricidad, también es muy importante, ya que nosotros como ingenieros civiles tenemos que supervisar la obra y que todo marche bien”.

Finalmente, el aspirante Isandre Calderón agregó que el taller es propicio para todos los ingenieros en formación.

“Este taller es muy importante para todos los aspirantes a dicho título porque nos lleva a estar un paso más hacia adelante en todo el ámbito civil de la construcción y nos da unas prácticas más precisas en el momento de construir una obra o de hacer planos eléctricos, cada estudiante cuando salga de la carrera, intente hacer estos cursos y estos talleres para poder formarse mejor como profesional”.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CIUDAD MCY