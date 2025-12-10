Atención Social Integral de Salud en MBI: Celebrando 6to Aniversario del SUAF

CUIDAD MCY.-La Alcaldía Bolivariana de Mario Briceño Iragorry, a través de la Dirección para la Salud y Gestión Social, celebró el Sexto Aniversario del Sistema Unificado Farmacéutico (SUAF) con una jornada de atención integral y dotación de medicamentos en la Plaza Bolívar de El Limón.

‎La actividad se enmarca en la continuidad de las políticas sociales implementadas por el Gobierno Nacional y Regional, en beneficio de la comunidad. La jornada, que atendió a más de 600 familias y contó con el apoyo de diversas instituciones, se centró en brindar atención médica, entrega de medicamentos y complementos vitamínicos, especialmente a niños, adolescentes y adultos mayores.

‎La directora de Desarrollo Social de la Alcaldía, Stephanía Fernández, destacó la importancia de este evento:

‎»Estamos llevando a cabo una bonita jornada en el marco del 6to aniversario del Sistema Unificado Farmacéutico, servicio de farmacia SUAF, que ha venido el día de hoy a brindarnos una jornada de atención a nuestros mariobricenses, para más de 600 familias, en el marco de estos seis años de atención ininterrumpida a nuestro pueblo venezolano».

‎A su vez, extendió su agradecimiento a la dirección del INN, Misión Mercal, a las y los médicos de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) Casa Solidaria, Caña de Azúcar y La Candelaria por su apoyo para lograr una atención integral a los beneficiarios.

‎VOCES DE LA COMUNIDAD

‎Las personas beneficiarias expresaron su gratitud por el apoyo brindado:

‎Leonor Flores, del Círculo de Abuelas «Las Guerreras» del sector 3 de Caña de Azúcar, con entusiasmo agradeció la dotación de medicamentos y vitaminas.

‎Angélica Palmera, residente del sector El Progreso, parroquia El Limón, resaltó el enfoque integral de la jornada: «Una jornada integral muy, muy, muy completa, con médicos, entrega de medicamentos, donde a los niños y a los adultos les están dando vitaminas, complementos vitamínicos, y bueno, agradecida, agradecida».

‎La jornada reafirma el compromiso de la gestión municipal liderada por el alcalde Bruyerby Suárez, la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro de continuar llevando bienestar social a la población.

PRENSA ALCALDÍA DE MBI | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA MBI