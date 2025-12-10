Habitantes de la comuna la Gran Carpiera Socialista disfrutarán de una cancha remozada

Este proyecto representa un paso firme hacia la transformación social, el fortalecimiento del tejido comunitario y la restauración de espacios deportivos que fomenta la unión, la paz y el sano esparcimiento de la juventud

CUIDAD MCY.-En el municipio Sucre, los esfuerzos por dignificar los espacios deportivos continúan avanzando. En esta ocasión, la cancha deportiva “Santo Niño de Atoche» del sector Barrancón, de la comuna la Gran Carpiera Socialista, es objeto de una importante rehabilitación integral orientada a promover el bienestar físico, cultural y recreativo de la comunidad juvenil.

Este proyecto, largamente anhelado por los habitantes, fue aprobado gracias a la participación activa de la muchachada de la comuna en la Primera Consulta Popular Nacional de la Juventud.

En el espacio deportivo se ejecutan labores de remodelación de paredes, instalación de techo, rehabilitación de gradas y dogout, labores de pintura en el interior y exterior de la fachada, mejorando notablemente la estética del recinto.

Gracias a esta intervención, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de un ambiente renovado que fomenta la unión, la paz y el sano esparcimiento deportivo.

Cabe destacar que este logro es posible gracias a las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, dirigidas a fortalecer y encaminar al Poder Popular organizado hacia la construcción del Estado Comunal, y que son respaldadas en la entidad por la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez y en la jurisdicción por el alcalde, Wilson Coy

AVANCE DE UN 80%

La importancia restauración del recinto deportivo avanza a pasos agigantados en tiempo récord.

Andreivis Gil joven UBCH comentó del alto impacto de esta obra. «Ya tenemos un 80% del avance de la cancha ya gracias a Dios tienen techo completo, ya tienen las gradas, ya están avanzando por los baños y bueno, pronto ahí estaremos aquí realizando juegos deportivos donde vamos a ser beneficiados toda la comunidad de la Gran Carpiera» expresó el ciudadano.

Gil subrayó que este proyecto hecho realidad es gracias a las políticas públicas del Gobierno Bolivariano. «Gracias a la consulta popular de la juventud, nuestro presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Wilson Coy, este sueño ya es una realidad ahora todos nuestros niños y jóvenes pueden hacer deporte en unos espacios dignos» puntualizó.

Es importante mencionar que esta iniciativa se enmarca en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), específicamente en la segunda transformación: “Ciudades Humanas para el Buen Vivir”, que impulsa la recuperación de espacios públicos para el disfrute de todos los aragüeños.

YORBER ALVARADO | FOTOS | YLAI OLMOS