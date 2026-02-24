Atención social llegó al Kilómetro 35 en Urdaneta

CIUDAD MCY.- En un despliegue cargado de compromiso y eficiencia, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, calificó como «altamente exitosa» la jornada de atención social integral realizada en la comunidad Los Algodonales, ubicada en el Kilómetro 35.

​La actividad, que benefició a las familias pertenecientes a la Comuna Agrícola Socialista «Segundo Libertador», forma parte de las políticas de protección directa al pueblo que se ejecutan en el Eje de los Kilómetros.

El alcalde Melo destacó que estas acciones cumplen con los lineamientos de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez y se consolidan bajo la ruta del Plan de las 7 Transformaciones (7T) impulsado por el Presidente Nicolás Maduro.

​»Gracias al apoyo de nuestra vocera del poder popular en la gobernación, Joana Sánchez, nosotros seguimos desplegados en el territorio para proteger a nuestro pueblo, al cual atendimos con amor y dedicación, porque nuestro compromiso es garantizar la mayor suma de felicidad posible», expresó el mandatario municipal.

​Durante el operativo, se brindaron servicios de salud, entrega de medicamentos y atención nutricional, priorizando la calidez humana en cada interacción. «Cada abrazo a nuestros niños, niñas y abuelos nos motiva a seguir firmes en esta labor», puntualizó Melo.

​RUMBO A LA CONSULTA POPULAR NACIONAL

​En el marco de este encuentro comunitario, el alcalde Julio Melo aprovechó la oportunidad para convocar a todas las organizaciones sociales y movimientos comunitarios a participar activamente en la Consulta Popular Nacional este próximo 8 de marzo.

​Melo enfatizó que la participación masiva en esta consulta es fundamental para seguir empoderando al Poder Popular y consolidar los proyectos que nacen desde las bases para el bienestar colectivo de Urdaneta y de todo el estado Aragua.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA