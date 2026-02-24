Atendidas solicitudes de saneamiento en comuna “Manuelita Sáenz”

El operativo preventivo realizado por el equipo de Protección Civil de la municipalidad, incluyó corte controlado de árboles, despeje de vías y recolección de desechos vegetales en distintos puntos del sector

CIUDAD MCY.- En atención directa a los reportes canalizados a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, el equipo de Protección Civil (PC) del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) desplegó un plan de pica y poda en la comuna “Manuelita Sáenz”, con el propósito de garantizar espacios más seguros y libres de riesgos para sus habitantes.

La jornada se desarrolló como parte de las acciones de respuesta inmediata a las solicitudes formuladas por la comunidad, priorizando la limpieza de áreas verdes, el despeje de ramas que obstruían el paso peatonal y vehicular, así como la mitigación de posibles situaciones de peligro ante la temporada de lluvias y fuertes vientos.

En este sentido, las cuadrillas especializadas del organismo municipal, realizaron labores de corte controlado de árboles, recolección de desechos vegetales y saneamiento de espacios comunes.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el presidente, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, quienes promueven una gestión orientada a la atención oportuna de las necesidades comunitarias.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA