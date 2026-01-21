Atendidas más de 190 mil familias en Ribas con venta de gas en el 2025

CIUDAD MCY.- A través de la coordinación de Gas del municipio José Félix Ribas, en articulación con Aragua Gas, durante el año 2025, se logró atender a 193.684 familias en 207 comunidades del ayuntamiento, con la distribución de gas doméstico GLP, así lo dio a conocer Eduardo Ramos, coordinador del área, destacando la acción enmarcada en la segunda transformación.

Recalcó el Coordinador, que durante el año 2025 además de la distribución directa en las comunidades, se realizó 5 Operativos Especiales de Distribución, 4 con la Planta Móvil y una con Manifold, siendo estas la de mayor atención, garantizando a las familias ribense el abastecimiento del gas doméstico, en medio del bloqueo económico.

Ramos, explicó que se realizó una atención directa de 196.131 despachos de cilindros, distribuidos en 10kg, 18kg, 27kg y 43kg, alcanzando una distribución por litros de 4.504.504,50 de gas licuado de uso doméstico.

De esta manera, se ha ido trabajando en el fortalecimiento de la distribución directa al pueblo de gas doméstico y que se continuará reforzando durante este 2026, para garantizarle al pueblo la atención de dicho servicio.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA