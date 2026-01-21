Gobernadora Joana Sánchez supervisó trabajos del Metrobús Aragua

El nuevo sistema de transporte público permitirá una mejora sustancial en la movilización de pasajeros desde San Jacinto hasta Tapa Tapa y viceversa

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer el sistema de transporte público de la ciudad de Maracay y construir espacios de sano esparcimiento, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, realizó un recorrido con el objetivo de supervisar los trabajos de lo que será la ruta del Metrobús Aragua.

Está obra, enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) en la 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir «, es una acción que se realiza siguiendo orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro y la presidenta (E) encargada, Delcy Rodríguez.

Durante la inspección, la Gobernadora; acompañada de Rafael Morales, alcalde de la jurisdicción, supervisó los avances de las distintas paradas con el objetivo de garantizar que estas cumplan con la seguridad vial de los usuarios, la funcionalidad y el cumplimiento de las normas vigentes de transporte.

PARQUE BIOSALUDABLE

Por otro lado, en el marco de este recorrido, la gobernadora Joana Sánchez supervisó las áreas del nuevo parque biosaludable que formará parte del terminal del Metrobús Aragua.

«Me vine con Rafael Morales a supervisar lo que será la nueva área de recreación y esparcimiento de los maracayeros y visitantes en la parada del nuevo sistema de transporte Metrobús Aragua, un espacio contemplado en el Plan de la Aragueñidad», manifestó Sánchez.

El parque biosaludable será un espacio de sano esparcimiento donde los maracayeros podrán realizar actividades deportivas para su bienestar.

Finalmente, la mandataria aragüeña agradeció a las autoridades por modernizar los servicios públicos para aragüeños.

«El presidente Nicolás Maduro nos ordenó continuar la construcción de espacios para el bienestar del pueblo y lo estamos cumpliendo de la mano de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez».

