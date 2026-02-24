Área recreacional Las Ballenitas está 100% iluminada

Las cuadrillas del municipio Girardot realizaron mejoras en el sistema eléctrico para brindar óptimos espacios a los maracayeros

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de optimización de los servicios públicos, el alcalde del municipio de Girardot, Rafael Morales orientó la instalación de luminarias en el parque Las Ballenitas ubicado en la comuna socialista “Robinsoniana”.

​En el sitio, las cuadrillas se desplegaron por la zona con los equipos de trabajo para realizar la colocación de lámparas de alta tecnología.

Esta actividad permitió que el área quedara 100% iluminada, recuperando por completo el sistema de alumbrado en el importante punto de encuentro comunitario.

​Gracias a los trabajos de fortalecimiento del sistema eléctrico en “Las Ballenitas”, los maracayeros cuentan con condiciones óptimas para realizar actividades recreativas y deportivas en horas nocturnas, así como también, contribuye a un desplazamiento más seguro por la zona.

Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno Bolivariano para mantener y modernizar los espacios públicos, asegurando que las infraestructuras urbanas estén óptimas para el sano esparcimiento de los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA