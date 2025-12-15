Inicia campaña formativa en protección de la fauna silvestre en Venezuela

Qué pasa si damos un trato humanizado a la fauna silvestre? Estos, se desenfocan en su rol natural, pierden su instinto de supervivencia, sus habilidades para alimentarse, adicción a alimentos procesados y por ende agresividad, transmiten enfermedades, imposibilidad para reinsertarlos en su hábitat natural, afectación en su ciclo de vida y provocamos desequilibrio en los ecosistemas.

CIUDAD MCY.- Estas, son las razones por las que el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo impulsa una campaña formativa denominada: “Con respeto y de lejos mejor”, con el fin de educar y generar conciencia sobre el impacto de las acciones humanas en las más de 5.380 especies de fauna silvestre que existen aproximadamente en Venezuela.

Importante destacar, que la visión del Gobierno Bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro, sobre los 12 zoológicos del país, es que son centros de protección, resguardo y conservación de especies provenientes del trato humanizado, tráfico o cautiverio ilegal en su mayoría, también son espacios para la formación de profesionales especializados, para la educación ambiental y la investigación científica.

Siendo una tarea del vértice 5 de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela como es: Fauna para la Vida, esta campaña espera alertar a la población sobre la visión errónea de algunos, al ver a la fauna silvestre como mascotas, ofreciéndoles alimentos de consumo humano en zoológicos, áreas naturales y urbanas.

Como ejemplo de ello, es el caso que se observa en la ciudad de Caracas con las guacamayas, que han desplazado al autóctono loro caraqueño, la razón es que buscan alimentos de consumo humano y que en ocasiones mueren debido a que chocan con ventanales o enredadas en el cableado eléctrico.

Otro caso reciente y viral en la red social TikTok, fue la invasión de monos capucchinos a una comunidad de Caricuao, siendo notoria su agresividad, gracias a la adicción por los alimentos procesados, inmediatamente la población fue atendida por los equipos Biodiversidad Biológica y Fiscalización del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

ACCIONES CONTRA EL TRATO HUMANIZADO, TRÁFICO ILEGAL Y CAUTIVERIO DE ESPECIES

Es de resaltar, que la autoridad ambiental en Venezuela, desarrolla a la par, acciones contra el trato humanizado, tráfico y cautiverio ilegal de especies, devolviéndolas a su hábitat natural o en el caso que no estén aptas para volver a sus ecosistemas, se resguardan en los zoológicos.

La campaña “Con respeto y de lejos mejor”, enfatiza que el verdadero amor hacia nuestra fauna silvestre, se cultiva respetando su espacio natural y denunciando el trato humanizado, su tráfico o cautiverio ilegal, a través de la línea telefónica gratuita y anónima 0800 AMBIENT (0800-262.43.68).

