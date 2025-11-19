Atletas aragüeños participaron en fase estadal rumbo a los III JDNC 2025

Los jóvenes, en las modalidades carrera, salto y lanzamiento, en las categorías Pre Infantil A y Pre Infantil B, mostraron en la pista velocidad, resistencia, fuerza y técnica, con el objetivo de realizar el mejor desempeño posible en las pruebas, para lograr el cupo a la fase nacional del evento

CUIDAD MCY.-En los espacios del estadio Olímpico “Hermanos Ghersi Páez”, de Maracay, se llevó a cabo la fase estadal rumbo a los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, en el que participaron 150 atletas provenientes de los 18 municipios del estado.

En la actividad, Edgardo Díaz, vicepresidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), y Russel Blanco, presidente de la Asociación de Atletismo del estado Aragua, estuvieron presentes en la evaluación que se realizó a los jóvenes que intentaron establecer las mejores marcas y registros en la pista.

Los atletas de las modalidades carrera, salto y lanzamiento, en las categorías Pre Infantil A y Pre Infantil B, mostraron en la pista velocidad, resistencia, fuerza y técnica, con el objetivo de realizar el mejor desempeño posible en las pruebas, para lograr el cupo a la fase nacional del evento.

En esta fase serán seleccionados 20 atletas que tendrán la oportunidad de representar el estado Aragua en los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, que se llevarán a cabo del 5 al 17 de diciembre en los estados Trujillo, Mérida y Táchira.

El vicepresidente del IRDA, Edgardo Díaz, manifestó que en esta fase estadal tomaron parte 150 jóvenes en la disciplina de atletismo.

“La gobernadora Joana Sánchez, durante la inauguración de estos juegos, enfatizó la importancia de la masificación deportiva en el estado, hoy acá tenemos la juventud deportiva de los 18 municipios del estado, realizando atletismo en sus modalidades de salto, carrera y lanzamiento. En este momento estamos seleccionando a los mejores de cada modalidad para ir con orgullo y dejar al estado Aragua en alto”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Atletismo manifestó que los jóvenes están preparados para darlo todo en el campeonato.

“El atletismo en Aragua cuenta con el apoyo de autoridades locales, y los chicos están bien preparados y tienen buenas marcas para competir por un podio. Ellos, en campeonatos anteriores, han tenido buenos resultados, y es por eso que aspiramos que Aragua se posicione entre los tres primeros puestos en el venidero campeonato nacional”.

ATLETAS PREPARADOS

Durante la jornada, la atleta Paola Moreno manifestó que está emocionada y lista para participar en el Campeonato Nacional.

“Estoy orgullosa de estar acá. Hoy me esforzaré mucho para estar en el grupo de los 20 atletas que van a representar al estado, porque mi sueño es clasificar entre los primeros lugares en el campeonato nacional, para resaltar el potencial de mi tierra y que se vean los resultados de lo fuerte que he entrenado por varios meses”.

Por su parte, el atleta Milán Norato indicó que entrena fuerte para aumentar su rendimiento. “Vine desde La Victoria para participar en esta fase de atletismo, rumbo a los Juegos Nacionales Comunales 2025. Estoy muy contento de recibir el apoyo de mi familia, he tenido dos años consecutivos de entrenamiento para aumentar mi rendimiento y velocidad”, expresó Norato.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS | CIUDAD MCY