Aragua derrotó a Lara y se recupera en la LVBP

Tigres de Aragua con este triunfo aseguraron la serie particular ante Cardenales de Lara 5×2

Ciudad MCY.- Los Tigres de Aragua se impusieron 5 carreras por 3 a los Cardenales de Lara en un emocionante encuentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), asegurando la serie con balance de 5-2 y alcanzando su victoria número 16 de la temporada.

En la primera entrada, Ildemaro Vargas abrió la ofensiva con un jonrón solitario entre los jardines derecho y central, colocando la pizarra 1-0.

En el segundo, Rafael Ortega conectó sencillo que permitió a Juan Yepez anotar (2-0). Poco después, Rangel Ravelo impulsó a Ortega con otro imparable al derecho (3-0).

En el tercer tramo, Tigres reaccionó cuando David Rodríguez disparó un doble que trajo al plato a Gorkys Hernández y Jesús Rodríguez (3-2). Acto seguido, Rodríguez volvió a producir con sencillo que empató parcialmente el marcador (4-3). Sin embargo, Javier D’Orazio respondió con doble que impulsó a Keyber Rodríguez y devolvió la ventaja a Aragua (5-3).

Con este triunfo, los Tigres de Aragua llegan a 16 victorias y se ubican en el tercer puesto de la clasificación, igualados con Caribes de Anzoátegui, quienes se encuentran a medio juego de la cima.

NÚMEROS HISTÓRICOS

Gorkys Hernández sumó una nueva hazaña a su destacada trayectoria en la LVBP, llegando a 100 bases robadas, ahora vistiendo el uniforme de los Tigres de Aragua, su tercera organización en el torneo venezolano.

Ciudad MCY| FOTO CORTESÍA