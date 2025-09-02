Gobernadora Joana Sánchez participó en jornada de trabajo del GPPSB

*** El encuentro estuvo encabezado por el presidente Nicolás Maduro y en el mismo se abordaron temas para el fortalecimiento del Plan de las 7 Transformaciones en los 25 estados del país***

CIUDAD MCY.- En el marco de una jornada de trabajo encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, participó activamente en una reunión con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el objetivo de avanzar en la implementación del Plan de las Siete Transformaciones (7T) para el período 2025–2031.

El encuentro se realizó en el Teatro Teresa Carreño de Caracas con el propósito de consolidar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y definir acciones conjuntas para el despliegue de políticas públicas orientadas al desarrollo integral del país.

Temas abordados durante la jornada:

Dentro de los aspectos abordados durante el encuentro destacan el fortalecimiento de la economía productiva, la seguridad integral, el ejercicio del Poder Popular, la construcción del Estado Comunal, la coordinación territorial y la gobernanza participativa.

El Plan de las Siete Transformaciones, recientemente convertido en ley, establece líneas estratégicas en áreas clave como el desarrollo científico, la transición energética, la defensa integral, el fortalecimiento económico y la mejora de los servicios públicos.

Durante su intervención, la gobernadora Joana Sánchez reafirmó el compromiso del estado Aragua con los lineamientos del Gobierno Bolivariano, destacando: “Seguiremos venciendo, comandante Presidente Nicolás Maduro. ¡No han podido ni podrán!”.

Con esta participación, Sánchez ratifica su respaldo a las políticas de transformación nacional y su voluntad de seguir trabajando por el bienestar de las familias aragüeñas, en sintonía con el proyecto revolucionario que lidera el presidente Maduro.

RAFAEL VELÁSQUEZ | FOTO: CORTESÍA