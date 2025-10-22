Autoridades nacionales y regionales inspeccionaron rehabilitación del Ateneo de Turmero

El recinto cultural del municipio Mariño está muy cerca de ser restaurado en su totalidad como parte de las obras que adelanta el Ejecutivo regional en el estado Aragua

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del «Golpe de Timón», el Gobierno Nacional, en colaboración con autoridades regionales y municipales, ha dado inicio a una agenda de trabajo en el estado Aragua, enfocada en fortalecer el poder popular y la recreación comunal.

La jornada comenzó con la inspección de los trabajos de rehabilitación del Ateneo de Turmero, ubicado en la Comuna Socialista Valles del Picacho. Esta iniciativa, respaldada por el presidente Nicolás Maduro, busca fomentar el bienestar y la felicidad del pueblo venezolano a través de la creación de espacios culturales y recreativos que fortalezcan el arraigo comunitario.

Durante la jornada, el ministro de Comunas, Ángel Prado, junto a la gobernadora Joana Sánchez, resaltó el esfuerzo conjunto en la recuperación del Ateneo. “Nos vinimos al estado Aragua, cuna de la Revolución Bolivariana. Aquí estamos en la comuna Valles del Picacho, una comuna que agrupa ocho consejos comunales y 3.844 familias, donde se está trabajando en la recuperación de un bonito Ateneo”, afirmó Prado.

El ministro enfatizó que la juventud comunal ha sido protagonista en la priorización de recursos para este proyecto, enmarcado en la nueva gobernanza promovida por el Ejecutivo Nacional.

“En los próximos días vamos a abrir las puertas de este bello Ateneo para toda la juventud, para los niños, niñas, adultos y adultas mayores, para que vengan aquí a recrearse, a hacer cultura, a hacer danza y a ser felices”, añadió.

Por su parte, Lesbia Bernal, vocera de la Comuna Valles del Picacho, calificó la restauración del Ateneo como un “proyecto emblemático”, resultado de las consultas populares que han permitido al poder popular avanzar en sus metas.

“Gracias al presidente Nicolás Maduro, que ha confiado en el poder popular, dándonos financiamiento para seguir avanzando”, expresó Bernal. Detalló que se está llevando a cabo una rehabilitación integral de los espacios internos y externos del Ateneo.

OBRAS CONSOLIDADAS

Las autoridades también visitaron la recién inaugurada Empresa de Propiedad Social Textil “María Castro”, ubicada en la Comuna El Indio Sorocaima del municipio Santiago Mariño. Esta empresa cuenta con áreas operativas para corte, confección, planchado, bordado e impresión de etiquetas y beneficiará a más de 4 mil familias de los cinco consejos comunales que conforman la comuna.

Además, realizaron un recorrido por el complejo deportivo Valle Lindo, del Circuito Comunal Los Meregotos, un proyecto que ha sido completado al 100% y que beneficiará directamente a los habitantes de la localidad.

