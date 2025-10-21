Gran Despliegue de servicios públicos marca avance de la Segunda Transformación en Aragua

Labores de recolección de desechos sólidos y vegetales, podas controladas, desmalezamiento y mantenimiento general benefician a los habitantes del municipio José Rafael Revenga

CIUDAD MCY.-En el marco de la Segunda Transformación, Ciudades Humanas para el Buen Vivir, impulsada por el Presidente, Nicolás Maduro, se está llevando a cabo un Gran Despliegue de servicios públicos en la Comuna Paula Correa desde el sector Corocito hasta el sector Santo Domingo del municipio José Rafael Revenga.

Rodolfo Ramírez, Secretario para la Optimización de los Servicios Públicos del estado Aragua, destacó que con esta labor “estamos atendiendo en la Panamericana más de 4 kilómetros, un gran despliegue general de servicios públicos. Estamos realizando recolección de desechos sólidos y vegetales, podas controladas, desmalezamiento, mantenimiento en general. Son más de 250 personas desplegadas a lo largo y ancho de la Panamericana”.

Asimismo, agregó que este Gran Despliegue de los servicios se realiza siguiendo las orientaciones dadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, en articulación perfecta con el alcalde, Daniel Perdomo. Así como también que estarán visitando los demás municipios que conforman la entidad cumpliendo con esta labor.

EQUIPO POLÍTICO PRESENTE

La jornada contó con la presencia del presidente de la Concejo Municipal, Jhonny Alarcón; el director general de la Alcaldía, Randoth Rebolledo; el presidente de Fundargua, Edinson Gutiérrez; el presidente del Presidente del Centro Industrial y de Capacitación Técnica Socialista de Aragua (Cincatesa), José López; el secretario sectorial del Poder Popular para el Transporte, Gabriel Perdomo; y la jefa de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), Cruzmayelim Pérez, en representación del Poder Popular.

En este sentido, Alarcón expresó “hoy, más que nunca, estamos articulados, viendo el triángulo, partidos, pueblos y gobiernos, profundizando las políticas que ha emanado nuestro presidente Nicolás Maduro y que está en el plan de la patria”.

Por su parte, Rebolledo manifestó “nos sentimos muy contentos por este despliegue que se está realizando el día de hoy aquí en el municipio en apoyo de nuestra gobernadora, Joana Sánchez, una cohesión extraordinaria entre el Gobierno Regional, el Gobierno Municipal, gracias a nuestro secretario general de la segunda transformación por hacer acto de presencia”. Además, acotó que continuarán haciendo estos trabajos hasta culminar con todos los sectores que necesiten del servicio de mantenimiento urbano.

Finalmente, Pérez declaró “estamos agradecidos porque nos trajeron de respuesta inmediata de estas podas, de este embellecimiento que estamos haciendo aquí en nuestra carretera panamericana. También, gobernadora, le damos las gracias por ese enlace a nuestro alcalde, Daniel Perdomo, que siempre está con nuestro pueblo, siempre está de la mano con el pueblo, también con el popular, a todo el gobierno organizado”.

JUAN ZAPATA | CIUDAD MCY |

FOTOS CIUDAD MCY