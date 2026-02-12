Autoridades presentarán datos sobre casos de sarampión en México

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

CIUDAD MCY.- “Vamos a presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados, qué es lo que se tiene que hacer en términos epidemiológicos”, dijo ayer la mandataria.

En su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo refirió además que se abordará la coordinación entre la administración federal y las entidades, así como el reforzamiento de la vacunación y la información a los ciudadanos sobre dónde inmunizarse.

La dignataria precisó que en este momento el occidental estado de Jalisco presenta mayor presencia del brote, además de otras demarcaciones como esta capital y el central Estado de México, pero subrayó que “hay coordinación para la vacunación”.

“Recuerden que, a diferencia del Covid, hay vacuna y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, como se hace con las medidas epidemiológicas, alrededor de donde se presenta el brote y, al mismo tiempo, ciertas edades que puedan vacunarse”, señaló.

Según datos de la Secretaría de Salud difundidos la víspera, desde el 1 de enero de 2025 las autoridades confirmaron nueve mil 74 casos, con el mayor número reportado en el grupo de edad de uno a cuatro años (mil 340), seguido del grupo de cinco a nueve (mil 104).

FUENTE PRENSA LATINA

FOTO: REFERENCIAL