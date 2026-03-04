Ministro Héctor Rodríguez: «Voto masivo enviará un mensaje de democracia al mundo»

Héctor Rodríguez llama a votar masivamente en la Consulta Popular para enviar un «un mensaje de democracia al mundo»

CIUDAD MCY.- El vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, llamó a participar este domingo 8 de marzo en la Consulta Popular Nacional para «darle un mensaje de democracia al mundo».

“Este domingo hay una consulta para defender nuestro método de gobierno, el del chavismo donde todo el mundo participa en todo el ciclo de la política, caracterizan los problemas y las potencialidades, priorizan, ejecutan y rinden cuenta en todo el ciclo de la política pública”, dijo durante una asamblea con representantes de las comunas, movimientos sociales, misiones y grandes misiones del estado Apure, en el Parque Menca de Leoni de Biruaca.

Acompañado por el ministro de Comunas Ángel Prado, el ministro de Comercio Luis Villegas y el Gobernador Wilmer Rodríguez, el vicepresidente sectorial destacó que «la Consulta Popular Nacional es un modelo de democracia distinta al de los algoritmos, porque es el método de la gente, chavista y revolucionaria, de autogobierno directo, “por eso debemos ir a votar para defender nuestro modelo, para resolver los problemas concretos de las comunidades”.

Este 8 de marzo un total de 5.336 Circuitos Comunales y Comunas, prioriorizan los proyectos enmarcados en 1° y 2° Transformación, para potenciar y transformar la economía comunal y autogestionar obras que mejoren los servicios públicos dentro de cada comunidad.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA