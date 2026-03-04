Proyectos de la Consulta Popular garantizarán mejores servicios en San Sebastián

La comisionada institucional para la localidad extendió la invitación a los sansebastianeros a que ejerzan su derecho al sufragio en el ejercicio democrático de este 8 de marzo

CIUDAD MCY.- La Comisionada Institucional del municipio San Sebastián de los Reyes, Rosa Espejo, sostuvo una entrevista en la emisora Máxima Estéreo 105.7 FM de la localidad, en la que destacó los preparativos para la Consulta Popular Nacional 2026 y el balance de gestión que se ha llevado a cabo en la zona.

​Aunque la lista de proyectos es amplia, Espejo mencionó que las prioridades captadas en los recorridos y asambleas se centran en mejoras en los servicios públicos.

“Nuestra gente ya postuló los proyectos que serán sometidos a votación este 8 de marzo, una vez elegido el proyecto por el circuito comunal, el equipo multidisciplinario designado por la gobernadora Joana Sánchez tiene la instrucción de acompañar técnicamente a los consejos comunales para garantizar que el presupuesto se ejecute con transparencia y eficiencia”.

Asimismo, Espejo enfatizó que los proyectos aprobados a través de la Consulta Popular benefician a todos los habitantes del sector sin distinción de color político, ya que las mejoras en servicios públicos o salud son de uso colectivo.

Durante el programa, la funcionaria extendió la invitación a los sansebastianeros a que ejerzan su derecho al sufragio en la venidera jornada electoral.

“Vecinos y vecinas, vamos todos bien tempranito este domingo a los centros electorales para votar por esos proyectos que atenderán nuestras comunas, además, recodemos que los recursos llegarán a las comunidades, sin intermediarios que desconozcan la realidad local”.

AVANCES DE GESTIÓN

El espacio fue propicio para que los ciudadanos interactuaran con la entrevistada, al tiempo que informaba sobre los avances que han desarrollado en la jurisdicción en materia de servicios públicos, salud y educación.

Una de las obras de mayor impacto ha sido en el hospital Nuestra Señora de La Caridad. “Hemos hecho grandes transformación en nuestro hospital, como la significativa entrega de una ambulancia equipada que hizo nuestra Gobernadora para un traslado de emergencias más eficiente, además entrego insumos médicos para el bienestar del pueblo, también hemos potenciado la planta eléctrica para que el hospital pueda contar con el quirófano las 24 horas del día”.

Además, constató que el Gobierno Bolivariano se ha comprometido en avanzar en la rehabilitación del consultorio radiológico para que los pacientes puedan hacerse los exámenes correspondientes.

A su vez, Espejo subrayó que el municipio San Sebastián ha sido testigo de extraordinarias jornadas de atención. “Es importante que nosotros también acotemos sobre las jornadas de salud que se han hecho en los asentamientos campesinos y en el pueblo en general, en esas se han desarrollado servicios médicos especializados, colocación de inmunizaciones y entrega de medicamentos”.

ALIMENTACIÓN

Continuando con el balance de gestión, Espejo informó que se han llevado a cabo jornadas de alimentación para brindarles a los habitantes productos de la cesta básica a precios justos.

“El mismo pueblo indica a dónde vamos a ir hacer estas jornadas de alimentación, que nos orienta la gobernadora, debo mencionar que la jefa Joana Sánchez está muy atenta, ella llama supervisando los precios de las proteínas y rubros para que se le venda al pueblo a precios accesibles”.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

En materia de educación, Rosa Espejo, indicó que se realizó la dotación de útiles escolares a los estudiantes del municipio con el objetivo de brindar herramientas necesarias al Semillero de la Patria.

“La gobernadora, Joana Sánchez y el ministro de Educación, Héctor Rodríguez han estado al pendiente de nuestros chamos, ya por ahí hemos entregado bolsos, uniformes y útiles escolares”.

PRENSA GBA

FOTOS : PRENSA GBA