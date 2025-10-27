Autoridades prevén cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones

CUIDAD MCY.-Venezuela experimenta condiciones meteorológicas estables durante las horas de la mañana, con predominio de cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. No obstante, se espera que áreas específicas registren lluvias dispersas.

La información fue publicada en la red social Instagram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde reseñó que para la tarde y noche, se anticipa un incremento de la nubosidad que dejará chubascos de variada intensidad con actividad eléctrica en varias regiones.

La situación atmosférica propicia una mañana con cielo despejado o parcialmente nublado en la mayoría del país. A pesar de la estabilidad general, se pronostica la ocurrencia de lluvias dispersas en el norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Región Insular, Gran Caracas y los Llanos Occidentales.

Por su parte, las regiones de Zulia y los Andes son las más susceptibles a la actividad convectiva, con probabilidad de lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica.

En el transcurso de la tarde y la noche, se prevé un aumento de la nubosidad en buena parte del territorio. Este cambio generará lluvias o chubascos acompañados de actividad eléctrica ocasional en Bolívar, Llanos Occidentales, Andes, Falcón, Aragua, Carabobo y la Gran Caracas.

En el resto del país, prevalecerá un cielo parcialmente nublado que alternará con áreas despejadas.

INAMEH