Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Autoridades prevén cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Oct 27, 2025

CUIDAD MCY.-Venezuela experimenta condiciones meteorológicas estables durante las horas de la mañana, con predominio de cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. No obstante, se espera que áreas específicas registren lluvias dispersas.

La información fue publicada en la red social Instagram, del  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde reseñó que para la tarde y noche, se anticipa un incremento de la nubosidad que dejará chubascos de variada intensidad con actividad eléctrica en varias regiones.

La situación atmosférica propicia una mañana con cielo despejado o parcialmente nublado en la mayoría del país. A pesar de la estabilidad general, se pronostica la ocurrencia de lluvias dispersas en el norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Región Insular, Gran Caracas y los Llanos Occidentales.

Por su parte, las regiones de Zulia y los Andes son las más susceptibles a la actividad convectiva, con probabilidad de lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica.

En el transcurso de la tarde y la noche, se prevé un aumento de la nubosidad en buena parte del territorio. Este cambio generará lluvias o chubascos acompañados de actividad eléctrica ocasional en Bolívar, Llanos Occidentales, Andes, Falcón, Aragua, Carabobo y la Gran Caracas.

En el resto del país, prevalecerá un cielo parcialmente nublado que alternará con áreas despejadas.

INAMEH

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Cultura

Floria Márquez «La Show-woman de Venezuela» falleció en plena escena

27 de octubre de 2025 Milexis Pino
Venezuela

Autoridades prevén cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones

27 de octubre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Los Tigres vencieron a Magallanes y siguen sólidos en la cima

26 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidente Maduro reafirma defensa de la paz y la venezolanidad como valor nacional

26 de octubre de 2025 Rafael Velásquez