Presidente Maduro reafirma defensa de la paz y la venezolanidad como valor nacional

PorRafael Velásquez

Oct 26, 2025

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, resaltó el valor de la identidad nacional como eje fundamental para la estabilidad del país. “A nosotros los venezolanos y las venezolanas nos sostiene el valor de la venezolanidad”, dijo.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó el retorno de los venezolanos migrantes que, tras vivir en el extranjero, han fortalecido su sentido de pertenencia. “Muchos hermanos descubrieron este valor en el extranjero y hoy retornan con él repotenciado. Son bienvenidos para continuar defendiendo nuestra dignidad y nuestro camino de paz”.

También resaltó el legado histórico de lucha por la independencia como parte de la identidad nacional. “Hoy regresan los venezolanos revalorizados en su venezolanidad, nosotros somos herederos de los guerreros que cumplieron una proeza nunca antes vista en la historia de la humanidad, construir ejércitos populares para fundar naciones, donde se liberó la Sudamérica, somos herederos de libertadores y libertadoras”.

El presidente Maduro destacó el compromiso del país con la paz y la autodeterminación. “Venezuela no será humillada, Venezuela no se le humillará a nadie, y Venezuela seguirá su camino
con paz, concordia y estabilidad”.

Por Rafael Velásquez

