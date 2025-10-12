Autoridades pronostican condiciones climáticas variables en el territorio nacional

CIUDAD MCY.- Autoridades meteorológicas pronostican para este domingo condiciones climáticas variables en el territorio nacional. La información se dio a conocer por una publicación realizada en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Del mismo modo, se espera nubosidad parcial y áreas despejadas en gran parte del país. Asimismo, lluvias o chubascos dispersos y mantos nubosos en los estados: Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

En la tarde y noche, se prevé una intensificación de las precipitaciones con desarrollo nuboso con lluvias de intensidad variable en la mayor parte de Venezuela.

Las precipitaciones serán más intensas y frecuentes en la Región Central, Sur del Territorio, Llanos Centrales y Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia

