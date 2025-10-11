Diosdado Cabello lidera operativo de adecuación en los 199 Cuadrantes de Paz en Monagas

CIUDAD MCY.- El vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lidera adecuación y revisión de los Cuadrantes de Paz en el marco de «Plan Independencia 200» que se lleva a cabo en el estado Monagas.

Dicha jornada trata del chequeo de todas las estructuras de defensa en la entidad, las cuales cumplen con las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Cabello precisó que ahora cuentan con 199 cuadrantes de paz disponibles, antes 112, «87 cuadrantes más, autocríticamente siempre para ir mejorando, acompañando. Cada circuito comunal debe tener un Cuadrante de Paz». Sobre ello, manifestó que «no es una meta de papel».

En ese sentido, expresó su reconocimiento al gobernador, Ernesto Luna, por estar a la disposición de los cambios propuestos, quien además agregó 25 camionetas, asegurando que la entidad tendrá 50 nuevas patrullas a la orden. «Fíjense la importancia de esto, esas camionetas no es para la policía tal, no es para el organismo tal de seguridad del Estado, esa camioneta es para la comuna, para el circuito comunal, y esa camioneta va a patrullar, en los cuatro circuitos comunales que le corresponden», dijo el también ministro de Justicia y Paz.

«El tema de la seguridad no es solo del presidente, es la paz y seguridad del pueblo», sentenció.

