Autoridades regionales inspeccionaron obras del parador turístico José Gregorio Hernandez

CUIDAD MCY.-Con estrategias claras y firmes, en el municipio Sucre se siguen haciendo cambios en el marco de la segunda transformación, y bajo la orientación del presidente Nicolás Maduro, y la gobernadora Joana Sánchez continúan los trabajos de rehabilitación del parador turístico en honor a San José Gregorio Hernández en la parroquia Bella Vista de dicho municipio.

El recorrido realizado este jueves por la referida instalación estuvo encebezado por el Secretario General del Gobierno Bolivariano de Aragua, Félix Romero; la Secretaria Sectorial de Turismo, Vicmar Olmos y el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy quienes constaron los avances de la obra hasta la fecha.

En el recorrido, las autoridades verificaron el estado de la rehabilitación desde la fachada, paredes, techos, áreas verdes y demás espacios comunes que pronto estarán a la disposición de todos sus visitantes.

Estas obras forman parte del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez para crear espacios para la recreación del pueblo aragüeño y todos sus visitantes.

BEATRIZ GUILARTE | FOTOS | CORTESÍA