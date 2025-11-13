Realizada jornada de mantenimiento el estadio “Fortunato González” de Mariño

En el sitio las cuadrillas se desplegaron para efectuar labores de desmalezamiento, recolección de desechos sólidos y vegetales con el objetivo de que el campo cuente con áreas óptimas para llevar acabo juegos deportivos

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de embellecer y mejorar la estética de los espacios deportivos, el equipo de Servicios Públicos del Municipio Santiago Mariño (Serpurmar) y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) realizaron en el estadio “Fortunato González”, una jornada de mantenimiento.

La obra que busca garantizar la seguridad, funcionalidad y operatividad del recinto para desarrollar futuros eventos deportivos está enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) en su 2T “Ciudades Humanas para el Buen Vivir” y forma parte de las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y el Alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán.

En el sitio las cuadrillas se desplegaron para efectuar labores de desmalezamiento, recolección de desechos sólidos y vegetales con el objetivo de que el campo cuente con áreas óptimas para llevar acabo juegos deportivos.

Esta jornada mantenimiento es una estrategia clave para el desarrollo social lo que reafirma el compromiso de las autoridades gubernamentales en crear recintos dignos para lograr la masificación deportiva en el estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CIUDAD MCY