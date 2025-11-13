Jornada de Atención de Salud benefició a cultores y cultoras en MBI

CIUDAD MCY.- Gracias a las políticas de protección social emanadas del Presidente Nicolás Maduro, a través de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, se brindó más de 2 mil 860 atenciones integrales, en una Jornada de Atención de Salud, realizada en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), La Candelaria, de la Parroquia Caña de Azúcar, estado Aragua.

En la actividad se beneficiaron 250 cultores y cultoras en las especialidades de medicina general, pediatría, nutrición, podología, fisiatría, cardiología, ginecología y obstetricia, optometría, oftalmología y atención a personas con discapacidad, entre otras.

Igualmente, los asistentes se favorecieron con pesquisa de hipertensión arterial y glicemia, vacunación, entrega de kits de embarazas, sesiones educativas y atenciones ginecológicas; en aras de brindar atención médica especializada a los cultores y cultoras que hacen vida en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

En la jornada se entregaron un total de mil 736 medicamentos, además de 17 mil unidosis dispensadas, dando cumplimiento a las orientaciones del Ministerio del poder popular para la Salud (MPPS), impulsadas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

