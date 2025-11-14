Autoridades y escritores unidos en favor de fomentar la lectura

Durante el primer día de la 21era edición regional de la Filven se les rindió homenaje a los escritores aragüeños Ninfa Monasterios, poeta, cuentista y articulista maracayera; y José Argenis Díaz, ensayista, poeta y articulista villacurano, ambos con más de 40 años de carrera literaria

CIUDAD MCY.- Esta cita con la palabra escrita es organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el viceministro de Fomento para la Economía Cultural, presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal) y director general de la Fundación Editorial El perro y la rana, Raúl Cazal, quien estuvo presente en esta fiesta de las letras.

Para Cazal este encuentro es una manera de hacer frente a las amenazas. “En la Filven Aragua vamos a conseguir la gran artillería del pensamiento, tal como lo instauró Simón Bolívar, porque en estos momentos, que estamos siendo amenazados por un imperio con misiles, nosotros le devolvemos misiles con libros, con cultura, con mucha identidad y con mucha soberanía y patriotismo”, esgrimió.

El viceministro de Cultura cree que la muestra itinerante de la Filven en Aragua durante estos tres días es motivante para que los niños, niñas y la juventud presten interés por la lectura.

“Yo creo que los jóvenes y los niños se pueden interesar en la medida en que nosotros hagamos el trabajo de editar libros para ellos. No es que no lean. El periodista y editor de publicaciones razona que la lectura tiene que ser para ellos, es decir, tenemos que crear libros con temas interesantes y eso nos va a permitir que otros niños, niñas y jóvenes puedan tener el acceso a esos libros. El libro es como el amor y como muchas cosas en la vida, que no deben ser obligadas, es un sentimiento, como es un sentimiento el amor por la lectura, debe ser en mutuo acuerdo, sin imposiciones”, reflexionó Cazal.

Finalmente, el estratega de la Cultura del Gobierno Bolivariano dirigió un llamado a estar presente en la Feria, “la invitación es para que asistan a esta feria, la vigésima primera que se lleva a cabo aquí en Aragua, aquí en estos hermosos espacios del antiguo Hotel Jardín. Que vengan aquí a disfrutar tres días, porque no solamente hay libros, hay conversaciones, presentaciones literarias, pueden compartir con autores, autoras, con los cuentacuentos”, indicó.

Finalmente, expresó: “nuestro trabajo es promover la existencia y aprovechamiento de un libro, de la palabra, de nuestra cultura y de sus autores, como son los homenajeados nacionales Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla y los de Aragua”.

ESCRITORES ARAGÜEÑOS HOMENAJEADOS

La Filven Aragua es una gran oportunidad para acceder a novedades literarias de editoriales públicas, privadas e independientes pero también a recibir reconocimiento por la trayectoria en el mundo de la poesía, los ensayos y la narrativa.

Justamente, en esta edición regional de la Feria se le rinde homenaje a dos escritores aragüeños: Ninfa Monasterios, poeta, cuentista y articulista nacida en Maracay (1965); y José Argenis Díaz, ensayista, poeta y articulista nacido en Villa de Cura (1954), ambos con más de 40 años de carrera literaria.

Ninfa Monasterios Guevara, la “Poeta Descalza”, con al menos 40 años escribiendo, de sus 60 de vida, compartiendo lo que escribe desde los 26, tiene presente que la escritura es lo que más la motiva: “empecé a mostrar mi trabajo muy tímidamente y ya después de 2004 fue como una explosión creativa”.

“Este reconocimiento que recibo aquí en la Filven Aragua 2025 se origina por mi trayectoria, por dar impulso a la lectura y por el acompañamiento del quehacer cultural aragüeño, y en donde siempre esté presente la poesía, el canto necesario”, destacó la escritora homenajeada.

Monasterios, con tres libros ya publicados, destacó: “el más reciente lo voy a presentar hoy, se llama ‘Espejos y Lunas’, sumado a los otros dos de alguna manera reflejan lo que es mi necesidad de publicar poemas. El segundo, más reflexivo con respecto a la migración, se llama ‘Diente de León’, plasmado en cuatro vertientes, con el sentimiento de tristeza o de nostalgia y el deseo de que mis hijos vuelvan, que regresen del exterior”; mientras que el último se llama ‘Sin mayores pretensiones, como ramito de orégano en flor’, donde escribo sobre el genocidio palestino.

Ante la ausencia por motivos de salud del escritor homenajeado por la Filven, Argenis Díaz, la escritora quiso expresar su solidaridad con su compañero de las letras.

“Argenis es un extraordinario escritor villacurano, con quien me une una amistad y un respeto profundo por su trabajo, por su obra. Él tiene una enorme fortaleza espiritual y física. Para él, mis más profundos deseos de mejoría, ojalá lleguen hasta él mis oraciones, de buenas energías para que sane. De hecho, parte de los ingresos por la venta de mi libro lo voy a destinar a él, a su recuperación, porque se va a recuperar”, manifestó Monasterios.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Óscar Briceño, actual secretario general para la Transformación Social del Gobierno Bolivariano de Aragua, también estuvo presente por ser parte activa del movimiento comunal aragüeño.

“Los espacios del Hotel Jardín se visten de alegría por esta nueva edición de la Filven Aragua 2025. Hoy nos toca estar aquí, primero, acompañando, por supuesto, como secretario de la Cuarta Transformación, pero también tengo el gusto de presentar el libro ‘Experiencias Cartográficas 2’, dedicado a la cartografía social que recoge más de quince representaciones comunitarias en Latinoamérica”, esgrimió Briceño.

El funcionario dejó claro que “es un esfuerzo de un colectivo desde Argentina hasta México, donde mostramos las experiencias de la cartografía social y los avances en cada uno de estos países”, al tiempo que dijo sentirse orgulloso por el esfuerzo de muchos personas, “quienes han desarrollado en estos últimos siete años esta herramienta, esta técnica, que es la cartografía social”.

La invitación general del secretario fue inmediata, “que venga la gente, que los jóvenes no se pierdan esta tremenda oportunidad, de eta gran oferta libros que se exponen. Están a la venta a módicos precios y, tenemos la oportunidad de compartir y de encontrarnos para seguir avanzando en la construcción de la plan de la Aragüeña”, culminó Briceño.

CULTURA LOCAL RECONOCE LA FILVEN

Igualmente, estuvo presente Liliana Mijares, directora de Cultura del municipio Girardot, quien manifestó sentirse gratamente impresionada por la cantidad de cultores literarios que exponen sus creaciones.

Mijares mencionó que su presencia en la Feria Internacional del Libro fue para “acompañar a nuestro Ministerio de la Cultura, institución que siempre fomenta la lectura, porque Leer Humaniza, como dice el eslogan, leer es vida. El conocimiento lo adquieres a través de la lectura. Así que invitamos a todos, a esos niños, a esos jóvenes, que conozcan no solamente el espacio para libros, también una forma de saber la historia, de la soberanía, de la paz, es invitar a todos esos lectores, hermanos y hermanas, a esos cultores y cultoras, a que muestras sus obras”.

“Vengan a escuchar a esos cronistas, a esa historia local, a esa historia que nos hace sentir y que nos lleva a fomentar lo que es nuestra aragüeñidad. Desde los espacios de la cultura, nuestros espacios que nos da nuestro alcalde, Rafael Morales”, aseveró la directora de Cultura del municipio Girardot.

“Sean bienvenidos todas, donde se muestra la historia del cacao, nuestra idiosincrasia, nuestros diablos danzantes, nuestro San Juan Bautista y todo lo que tiene que ver con el gentilicio aragüeño. Es un honor estar aquí, compartiendo, agradeciendo a Ciudad Maracay porque siempre está presente y nos acompañan con sus informaciones del acontecer en la Ciudad Jardín”, finalizó la funcionaria.

MARCOS GAVIDIA│CIUDAD MCY |FOTOS CIUDAD MCY