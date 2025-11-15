Gobierno Bolivariano impulsa protocolización de viviendas en Revenga

Durante la jornada administrativa, el equipo del Ministerio realizaron la certificación social de la data con la visita domiciliaria, para verificar la información de los adjudicados, paso que representa un avance hacia la entrega definitiva de los títulos y consolidación de su derecho pleno a la vivienda

CIUDAD MCY.-En el marco de la Segunda Gran Transformación (2T) “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, la Dirección Ministerial de Hábitat y Vivienda en Aragua (VIDA). llevó a cabo una jornada de recolección de carpetas de los 20 adjudicados del urbanismo El Mirador de la Hacienda, ubicado en la parroquia El Consejo, municipio Rafael Revenga.

La actividad tuvo como propósito avanzar en el proceso de protocolización de títulos de propiedad multifamiliar, garantizando seguridad jurídica a las familias que por más de 15 años han esperado por la titularidad legal de sus viviendas.

Este urbanismo, perteneciente a la Comuna José Rafael Revenga y al Consejo Comunal Terrazas de la Hacienda, beneficia a 52 familias que fueron víctimas de una estafa inmobiliaria y hoy ven restituido su derecho a una vivienda digna.

Durante la jornada, los equipos técnicos y sociales del Ministerio realizaron la certificación social de la data, visitando casa por casa para verificar la información de los adjudicados. Este paso representa un avance fundamental hacia la entrega definitiva de los títulos de propiedad y la consolidación del derecho pleno a la vivienda.

El presidente del Instituto VIDA, Fernando Álvarez, destacó la relevancia de este proceso como una muestra del compromiso del Gobierno Bolivariano con el pueblo aragüeño.

“Nos encontramos aquí en el urbanismo Hacienda El Mirador, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ministro Raúl Paredes y nuestra gobernadora Joana Sánchez. Estamos haciendo la certificación social de la data, casa a casa, para certificar a nuestros 20 propietarios que fueron adjudicados en el 2010 y así brindarles tranquilidad jurídica con los títulos de propiedad multifamiliar. Sin importar la hora, estamos aquí en esta comuna del municipio Revenga, cumpliendo con nuestro pueblo”, afirmó Álvarez.

Asimismo, el funcionario resaltó que esta acción se enmarca en las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro dentro de la 2T, enfocadas en la construcción de ciudades humanas y el fortalecimiento de los servicios públicos.

“Una de las instrucciones de nuestro presidente Maduro es avanzar en la Segunda Transformación, que son Ciudades Humanas y Servicios Públicos. Por eso estamos dándole respuesta a esta comunidad y atendiendo además una afectación existente en el sitio debido a un poste de alta tensión, trabajo que realiza en conjunto la Gobernación de Aragua y el Ministerio de Hábitat y Vivienda”, expresó.

Con esta jornada, el Gobierno bolivariano reafirma su compromiso con la justicia social y el bienestar del pueblo venezolano, garantizando no solo el acceso a la vivienda, sino también la seguridad jurídica y la atención integral de las comunidades.

PRENSA VIDA ARAGUA | FOTOS PRENSA VIDA ARAGUA