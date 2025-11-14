Aragua es el centro de la cultura con la 21a Filven

Presentación de libros, conversatorios, recitales, talleres, actividades infantiles y juveniles y la puesta en escena de agrupaciones culturales; congregaron a escritores, lectores, cultores, artistas y público en general para el reconocimiento de la literatura aragüeña, la promoción de la lectura, el intercambio de ideas y el llamado a la juventud para adentrarse en el arte de la escritura

CIUDAD MCY.- Como parte de su itinerario regional, la 21ª Filven se instaló en Maracay desde este viernes 14 hasta el domingo 16, en lo que fue el antiguo Hotel Jardín y sede por un tiempo de la Gobernación del estado Aragua.

En este evento, que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) y el Gabinete Estadal de Cultura, en coordinación con la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Girardot, adultos, jóvenes y niños aragüeños pueden acceder a novedades literarias para todas las edades.

En los espacios se exhibe una gran oferta editorial de un significativo número de expositores, incluyendo novedades literarias del MPPC como las casas editoras: El perro y la rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho. Además, presentaciones de libros y foros se estarán realizando en salas dispuestas, así como se contará con actividades infantiles continuas.

El acto inaugural estuvo encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, acompañado por la gobernadora del , Joana Sánchez, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, el director del Gabinete Estadal de Cultura, los escritores regionales homenajeados Ninfa Monasterios y Argenis Díaz.

VILLEGAS Y SÁNCHEZ DIERON LA BIENVENIDA

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas abrió el evento con un breve mensaje de bienvenida en nombre de la cultura popular y todas las expresiones artísticas para el pueblo y la comunidad:

“Se llama y se tiene por nombre el lema del Filven ‘Leer Humaniza’, porque también estamos haciendo un homenaje al artista Alí Primera que de la siembra de él, hace 40 años buscamos es esa humanidad, es la patria de Bolívar y Chávez, nuestra Patria”

“Finalmente invitamos a todos los lectores y amantes de la lectura a nuestra Filven, a visitarla, leerla, participar y estar siempre en contacto con la literatura”, concluyó Villegas.

Por su parte, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, realizó una serie de declaraciones en mención especial al vigésimo-primer festival del Filven y aprovechó la ocasión también para mencionar otros proyectos venideros.

“Quiero darles la Bienvenida y el agradecimiento a los medios de comunicación por cubrir un evento tan importante como la Filven que engalana nuestro estado, y hacer siempre ese reconocimiento enfático a nuestro presidente Nicolás Maduro por difundir la masificación de la cultura, expresiones literarias, artes prácticas, porque nosotros vemos y tenemos esa visión que la cultura es la ‘máxima expresión de esperanza’. Hoy estamos compartiendo con los creadores y creadoras, con ese espíritu extraordinario y heroico del pueblo de la patria”

“Después de ya casi 4 meses de trabajo pronto vamos a inaugurar el Teatro Ateneo, una petición pedida por todos los aragüeños y aragüeñas. Además muy contenta con los resultados logrados, que se haya podido elegir el Hotel Jardín para llevar a cabo este evento, uno de los patrimonios más importantes del siglo XX del gran maestro Raúl Villanueva. También quiero destacar que vamos a tomar las acciones necesarias para recuperar estas instalaciones tan importantes para la cultura Aragüeña”, añadió Sánchez.

Igualmente la Gobernadora se dirigió a las autoridades del evento y todo el personal presente que hizo posible la ejecución de la 21.ª Filven

“También quiero dar una felicitación especial a nuestro querido hermano el ministro Ernesto Villegas, un hombre extraordinario que ha sido el mejor Ministro de Cultura que ha tenido nuestra revolución, también a todo el equipo del ministerio a nuestro hermano Rommel, al municipio Girardot a la presidenta del Consejo Legislativo, Katiana Hernández, muy honrados de ser el epicentro cultural del estado y seguir avanzando en lo que va a ser la mejor gestión cultural que tendrá el estado Aragua junto al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro y el ministro de Cultura Ernesto Villegas”

MARCOS GAVIDIA│CIUDAD MCY| FOTOS CIUDAD MCY