Avanza construcción de cancha en Villas Altas de Mariño

En el sitio se concretó la primera fase con éxito y se espera que la nueva cancha deportiva sea aperturada en los próximos días

CIUDAD MCY.- Con el propósito de crear espacios óptimos para el sano esparcimiento de las familias aragüeñas, avanza en la comunidad Villas Altas de la Parcela 57 los trabajos de construcción de lo que será la nueva cancha deportiva de usos múltiples que estará a disposición de los habitantes de la zona.

El proyecto, que busca fomentar el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas en la sociedad, se enmarca al Plan de la Aragüeñidad que impulsa la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez.

En el sitio, la cuadrilla con las herramientas necesarias realizó la primera fase de construcción que abordó el levantamiento de la infraestructura y la colocación de la maya de acero.

Se espera que las siguientes fases de trabajo se concreten con éxito, para que la nueva cancha deportiva sea inaugurada en los próximos días.

Esta obra direccionada por la gobernadora Joana Sánchez, no solo permitirá que los habitantes de la zona cuenten con espacios de sano esparcimiento, sino que será una estrategia para combatir el ocio en los jóvenes y adultos.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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