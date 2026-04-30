Plan Techo Comunal recupera estructuras habitacionales en MBI

Avanza el abordaje del Bloque 10 ubicado en el Sector 10 e iniciaron los trabajos en el Bloque 44 del Sector 9
CIUDAD MCY.- Bajo la premisa «Caña de Azúcar más humano», en Plan Techo Comunal continúa la rehabilitación de viviendas plurifamiliares en este importante urbanismo del municipio Mario Briceño Iragorry.
A través de una publicación en la red social Instagram, el alcalde Brullerby Suárez (@brullerbysuarez), informó la llegada del proyecto al Bloque 44 del Sector 9 y el significativo avance en el Bloque 10 del Sector 10.
En el audiovisual se aprecian los trabajos de remoción del manto, nivelación del techo, limpieza general, colocación de nuevo material asfáltico, saneamiento de paredes y embellecimiento de fachadas con pintura.
Los trabajos garantizan la seguridad y confort de las familias residentes, al recuperar y mejorar las infraestructuras, según las líneas establecidas en la 2T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
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