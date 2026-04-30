Plan Techo Comunal recupera estructuras habitacionales en MBI

‎Avanza el abordaje del Bloque 10 ubicado en el Sector 10 e iniciaron los trabajos en el Bloque 44 del Sector 9

CIUDAD MCY.- ‎‎Bajo la premisa «Caña de Azúcar más humano», en Plan Techo Comunal continúa la rehabilitación de viviendas plurifamiliares en este importante urbanismo del municipio Mario Briceño Iragorry.

‎‎A través de una publicación en la red social Instagram, el alcalde Brullerby Suárez (@brullerbysuarez), informó la llegada del proyecto al Bloque 44 del Sector 9 y el significativo avance en el Bloque 10 del Sector 10.

‎‎En el audiovisual se aprecian los trabajos de remoción del manto, nivelación del techo, limpieza general, colocación de nuevo material asfáltico, saneamiento de paredes y embellecimiento de fachadas con pintura.

‎‎Los trabajos garantizan la seguridad y confort de las familias residentes, al recuperar y mejorar las infraestructuras, según las líneas establecidas en la 2T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTO | REFERENCIAL