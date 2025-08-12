Avanza levantamiento de data certificada para familias de la AVV Maisanta 14

CIUDAD MCY.- En el marco de la Nueva Gobernanza Comunal del Hábitat y Vivienda, se llevó a cabo el levantamiento de la data certificada de la Asamblea Viviendo Venezolano (AVV) Maisanta 14 de Cagua, ubicada en el sector Corinsa, parroquia Cagua del municipio Sucre.

La jornada, realizada en las instalaciones del Concejo Municipal de Sucre, contó con la participación de personal del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda y del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). En esta primera fase se registraron 40 postulados de un total de 120 familias, verificando la data social de cada núcleo familiar.

El acto estuvo encabezado por el director ministerial y presidente del Instituto del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA), Fernando Álvarez; la presidenta del Concejo Municipal de Sucre, Elba Fontaines; la enlace político de Redes Populares en el estado Aragua, Dulce García; y voceros del poder popular organizado.

En sus declaraciones, Álvarez destacó que este proceso se desarrolla siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro Moros, del ministro de Hábitat y Vivienda, G/D Raúl Paredes, y de la gobernadora Joana Sánchez.

“Estamos registrando la data social de los futuros beneficiarios para garantizar una entrega justa y oportuna de sus hogares. Muy pronto nuestro presidente, junto a las autoridades, hará entrega de cada uno de esos apartamentos a familias aragüeñas que han luchado por este momento”, afirmó, subrayando que la Revolución Bolivariana continúa dando respuestas concretas en materia habitacional.

Por su parte, la vocera comunitaria Yudith Ocanto expresó su alegría y agradecimiento, recordando que la comunidad ha esperado durante años por este logro. Resaltó el trabajo conjunto del gobierno nacional, regional y municipal, junto al poder popular, para alcanzar esta meta.

“Estamos felices y agradecidos por este logro, que es posible solo en Revolución”, manifestó.

Este levantamiento de información forma parte de los pasos previos a la adjudicación formal de las viviendas, asegurando que cada beneficiario cumpla con los criterios establecidos en la política habitacional, dentro del esquema de atención directa al pueblo y de fortalecimiento del poder popular.

