Plan Nacional Agosto Escuelas Abiertas continúa llevando sonrisas a niños ribenses

CIUDAD MCY.- Continúa en desarrollo el Plan Nacional Agosto Escuelas Abiertas en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua.

En esta oportunidad, tanto en el Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano La Mora 2 como en la Unidad Educativa Nacional “Cecilio Acosta”, niños y jóvenes disfrutaron de juegos deportivos y dinámicas de entretenimiento además de pintacaritas.

Francis Rodríguez, directora del CEINB La Mora 2 informó que más de 70 niños participaron este lunes en las actividades recreativas y que durante la presente semana se irán incorporando más hasta el cierre el día viernes 15 de agosto.

“Iniciamos la semana con recreación para nuestros niños y niñas, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, ministro Héctor Rodríguez, por supuesto gobernadora Joana Sánchez y alcalde Juan Carlos Sánchez, todos somos un solo equipo, fortalecido con la participación directa del poder comunal y diferentes instituciones del Estado”.

Por su parte, Juli Meléndez, directora de la escuela Cecilio Acosta, informó sobre la participación igualmente del poder comunal y el cuadrante de paz a través de la Policía Municipal y docentes del plantel. “Iniciamos desde hoy hasta el viernes con una variada programación para nuestro niños y niñas de la comunidad”, indicó la directora.

Vale mencionar, que las instituciones educativas antes mencionadas, se encuentran ubicadas geográficamente dentro de las comunas Indio Yaragui (CEINB) y Camino Los Libertadores (Cecilio Acosta).

