Avanza rehabilitación del puente Baloche en la carretera Ocumare de la Costa

PorBeatriz Guilarte

Ago 26, 2025

CIUDAD MCY.- Como parte de los abordajes integrales plasmados en el Plan de la Aragüeñidad de la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, avanza los trabajos de rehabilitación del Puente Baloche ubicado en el kilómetro 28 de la carretera de Ocumare de la Costa.

Esta obra, ejecutada por la empresa estadal Vías de Aragua, en conjunto con el Gobierno de Aragua, y la Alcaldía del municipio Ocumare de la Costa, quienes se encuentran trabajando por optimizar el paso de este puente que se encontraba en un notorio deterioro.

En esta rehabilitación se aborda dicho deterioro estructural para garantizar que el puente cumpla con los estándares de seguridad actuales y pueda soportar el tráfico de vehículos livianos y pesados.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA GBA

