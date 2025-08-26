Alcalde Carlos Guzmán impulsa atención quirúrgica gratuita para pacientes de Mariño

CUIDAD MCY.- En un gesto de profundo compromiso con la salud del pueblo mariñense, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, continúa impulsando jornadas médicas que brindan soluciones concretas a las familias que requieren atención especializada.

Gracias a la articulación entre la Alcaldía de Santiago Mariño, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Autoridad Única de Salud de Aragua, doctora Yosmary Lombano, y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, recientemente se llevó a cabo una jornada quirúrgica en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta (Seguro Social San José), donde fueron beneficiados pacientes con intervenciones de alta prioridad.

La directora de Asuntos Sociales de la Alcaldía, Yoliver Sánchez, informó que en esta oportunidad se efectuaron nueve operaciones quirúrgicas y se programaron ocho más para los próximos días, alcanzando así un total de 47 intervenciones realizadas en beneficio de hombres y mujeres de la jurisdicción.

“Agradecemos al doctor Jorvy José Benavides, director del centro de salud; a los cirujanos generales, doctores Breinys Martin y Jorge Salcedo; y a la anestesióloga Dominica Moncada, quienes con entrega y vocación de servicio se han convertido en verdaderos héroes de las batas blancas”, destacó Sánchez.

Igualmente, la servidora pública reconoció el respaldo del presidente Nicolás Maduro, de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Carlos Guzmán, “que con sensibilidad y humanismo hacen posible que los mariñenses tengan acceso gratuito a estas cirugías”.

La directora municipal de Asuntos Sociales subrayó que el alcalde Guzmán ha sido clave en el seguimiento de cada caso, garantizando los exámenes preoperatorios y posoperatorios, con el objetivo de saldar una deuda social en materia de salud con la población más vulnerable.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano de Mariño reafirma su compromiso con la vida, la salud y el bienestar de su gente, demostrando que la gestión humanista y cercana del alcalde Carlos Guzmán se traduce en hechos concretos para las comunidades.

CIUDAD MCY | PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO