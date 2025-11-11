Avanza transformación de la carretera nacional San Mateo-La Victoria

Como parte de la 2T del Plan de las 7T, Vías de Aragua ejecuta labores de asfaltado para garantizar una vialidad segura y cómoda para los aragüeños

CIUDAD MCY.- Cumpliendo con los lineamientos de la 2T del Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y bajo la dirección regional de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, avanzan a toda marcha los trabajos en la carretera nacional San Mateo-La Victoria, específicamente en el sector Barrio Bolívar.

Las labores, que son ejecutadas por la empresa estadal Vías de Aragua, están diseñadas para mejorar significativamente la vialidad.

El objetivo principal es permitir que conductores y peatones transiten por una arteria vial completamente recuperada, segura y cómoda.

Para la exitosa recuperación de la vía las cuadrillas de Vías de Aragua han desplegado un importante equipo técnico y maquinaria especializada.

En el lugar se encuentran operando camiones volteo para el transporte del material, así como aplanadoras y compactadoras, equipos esenciales que permiten colocar y asentar perfectamente la mezcla asfáltica.

Esta acción garantiza el desarrollo de una infraestructura en óptimas condiciones, asegurando el tránsito fluido y seguro tanto de los habitantes locales como de los visitantes, lo que se traduce en una mejora directa de la calidad de vida para todos los ciudadanos de la zona.

Es importante destacar que estos trabajos se llevan a cabo gracias al apoyo del Presidente Nicolás Maduro y al Ministro Ramón Velásquez Araguayán.

Ambos, en conjunto con la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, continúan trabajando incansablemente por el buen vivir y la consolidación de ciudades más humanas para el pueblo aragüeño.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA