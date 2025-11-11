Estudiantes y vecinos aragüeños instalaron el Consejo de Soberanía y Paz en Defensa de la Patria

Como primera acción, los integrantes de la asamblea firmaron un manifiesto, en el que rechazan categóricamente la injerencia internacional

CIUDAD MCY.- La amenaza internacional contra el país motivó, nuevamente, la unión de los distintos sectores ideológicos. Eso llevó a los estudiantes de educación media, universitaria, y el Gabinete de Vecinos del estado Aragua a instalar el Consejo de Soberanía y Paz.

‎‎Este espacio tiene por objetivo fomentar la concientización y diálogo entre las nuevas generaciones, para hacerles ver no solo las agresiones que sufre Venezuela por la injerencia de otros países, sino también, para explicar las consecuencias de sufrir un conflicto armado.

‎La actividad, cargada de saberes, tuvo nutrida de intervenciones a cargo de los diputados (AN) Rosa León y Martin López Ríos; el vocero de la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE) Isaac Romero; el presidente del Gabinete de Vecinos, Angelo Bernal; el concejal del municipio Libertador, Gonzalo Díaz; y otras personalidades.

‎‎El papel que juega este sector en la coyuntura actual es importante pues ellos, como relevo generacional, deben garantizar desde ahora condiciones favorables para los años venideros. Su actuar y toma de posición, tanto en el evento como en otros escenarios, dejó bien claro que la guerra no tiene cabida en la patria de Bolívar.

‎‎Esa línea discursiva ganó felicitaciones y reconocimientos para la parlamentaria Rosa León, quien destacó que la apertura de conversaciones funge como una herramienta, misma que proyectará el mensaje de seguridad y resguardo de la integridad territorial.

‎‎»La tarea de estos jóvenes es evitar la guerra, poner un grano de arena para llegar al corazón de sus homólogos con el lenguaje actual, mensajes interactivos», subrayó.

‎La ocasión fue propicia para establecer diversas estrategias que posibiliten replicar el mensaje de forma clara, objetiva y certera, una de ellas es hacer mesas de trabajo, capacitaciones en contra de la guerra cognitiva, uso de las redes sociales y su tendencias.

‎»Vamos a acompañar las actividades que ellos realicen en las plataformas digitales, escuelas, universidades y comunidades», refirió León.

Por su parte, el concejal del municipio Libertador, Gonzalo Díaz, exaltó que estas labores no poseen tinte político, al contrario, es un momento necesario de vinculación de pensamiento por un mismo propósito: la paz y el bienestar de Venezuela. «Hoy el deber de la patria nos llama y tenemos que hacer a un lado las diferencias partidistas».

‎‎El llamado fue a la integración de los sectores opositores a esta lucha pacífica en defensa de la soberanía. «El tema de la soberanía, el tema de la patria, no es algo que se discute entre venezolanos, es algo que solucionamos juntos», razonó Díaz. ‎

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : GBA