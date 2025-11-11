Con éxito se llevó a cabo primera Caminata Ruta Azul

CIUDAD MCY.- En el marco del Mes Azul, el Hospital Central de Maracay (HCM), a través del Servicio de Urología «Dr. Rafael Paredes», realizó la primera Camina Ruta Azul, con el objetivo de promover la prevención del Cáncer de Próstata en la población masculina.

En un ambiente de alegría, la junta directiva, conjuntamente con especialistas, personal de enfermería, administrativa y obrero, inició la actividad desde la entrada principal del centro de salud, hasta el antiguo Hotel Maracay, finalizando con una bailoterapia en el HCM.

Elba Petit, directora general del HCM, manifestó su agradecimiento a todo el personal que organizó tanto la jornada de pesquisa, como la caminata, y destacó la importancia de este tipo de actividades, sobre la prevención de las patologías prostáticas y oncológicas.

Por su parte, Harut Kassawat, jefe del servicio de urología, exhortó a la población masculina que se realicen de manera regular sus exámenes rutinarios urológicos, acción fundamental para la pesquisa del cáncer de próstata.

Dichas acciones se realizan bajo los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, de la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, impulsadas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS CORTESÍA