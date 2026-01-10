Avanzan trabajos de rehabilitación en estadio «Juan María Jaspe»

La recuperación del estadio Juan María Jaspe no solo representa una mejora en la infraestructura del municipio, sino que se traduce en un espacio vital para alejar a la juventud del ocio y potenciar el talento aragüeño
CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de recuperar los espacios públicos y fomentar el sano esparcimiento, avanzan en el municipio San Casimiro los trabajos de rehabilitación en el estadio Juan María Jaspe.
La obra, que busca brindarle a los niños y jóvenes instalaciones dignas para su formación y competencia, se alinea con las orientaciones del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (E), Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.
El equipo de servicios públicos de la Alcaldía se desplegó en el recinto donde ejecutó labores de frisado de paredes y restauración de la entrada principal con el objetivo de brindarle una nueva imagen y durabilidad al complejo.
La recuperación del estadio Juan María Jaspe no solo representa una mejora en la infraestructura del municipio, sino que se traduce en un espacio vital para alejar a la juventud del ocio y potenciar el talento aragüeño.
Con estas acciones el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de continuar entregando espacios renovados convirtiendo a los complejos deportivos en el epicentro de encuentros familiares.
IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA