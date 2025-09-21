Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Avanzan trabajos de rehabilitación en iglesia Parroquial San Casimiro

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Sep 21, 2025

**El propósito de estas obras es el de ofrecer a los feligreses un espacio de oración en óptimas condiciones**

CIUDAD MCY.– Con el objetivo de preservar y realzar los espacios de fe, avanzan los trabajos de rehabilitación y embellecimiento en la iglesia Parroquial San Casimiro con el objetivo de ofrecer a los feligreses un espacio de oración en óptimas condiciones.

La obra enmarcada al Plan de la Aragüeñidad impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, busca consolidar y dignificar los lugares de importancia comunitaria y de fe espiritual.

En el sitio, la cuadrilla de la Alcaldía de San Casimiro con las herramientas adecuadas efectúa en la parte superior y en la cúpula labores de frisado y recubrimiento de paredes, para garantizar la correcta restauración y conservación de esta joya arquitectónica.

Estas labores ofrecerán a los feligreses y visitantes un espacio adecuado para la adoración, enseñanza y misas, que se realicen en la significativa iglesia de la localidad.

​Se espera que una vez concluidas las labores, el templo luzca renovado, con una fachada embellecida asegurando su preservación para las futuras generaciones.

IRENE RODRÍGUEZ  | FOTOS CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Deportes

Aragua inicia con pie derecho Nacional de Ciclismo en Coro con tres medallas

21 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte
Uncategorized

MNOAL rechaza el despliegue militar de EEUU en el Caribe

21 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte
Mundo

Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen a Palestina como Estado soberano

21 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte
Venezuela

Padrino López ratificó compromiso de los comandantes de la FANB: «no hay fisuras en nuestro liderazgo»

21 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte