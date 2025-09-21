Avanzan trabajos de rehabilitación en iglesia Parroquial San Casimiro

**El propósito de estas obras es el de ofrecer a los feligreses un espacio de oración en óptimas condiciones**

CIUDAD MCY.– Con el objetivo de preservar y realzar los espacios de fe, avanzan los trabajos de rehabilitación y embellecimiento en la iglesia Parroquial San Casimiro con el objetivo de ofrecer a los feligreses un espacio de oración en óptimas condiciones.

La obra enmarcada al Plan de la Aragüeñidad impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, busca consolidar y dignificar los lugares de importancia comunitaria y de fe espiritual.

En el sitio, la cuadrilla de la Alcaldía de San Casimiro con las herramientas adecuadas efectúa en la parte superior y en la cúpula labores de frisado y recubrimiento de paredes, para garantizar la correcta restauración y conservación de esta joya arquitectónica.

Estas labores ofrecerán a los feligreses y visitantes un espacio adecuado para la adoración, enseñanza y misas, que se realicen en la significativa iglesia de la localidad.

​Se espera que una vez concluidas las labores, el templo luzca renovado, con una fachada embellecida asegurando su preservación para las futuras generaciones.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESÍA