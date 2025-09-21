Cumplida exitosa jornada de saneamiento ambiental en las costas aragüeñas

***Los participantes lograron recolectar 127 kilogramos de desechos, acción que se cubrió gracias a la articulación institucional, comunitaria, científica y del voluntariado en favor de la población y visitantes de una parte importante del eje costero de Aragua**

CIUDAD MCY.- En el marco del Dia Mundial de las Playas, se realizó en las costas aragüeñas una extraordinaria jornada de saneamiento y recolección de desechos sólidos, vegetales e inorgánicos para el cuidado del ecosistema marino.

La actividad, que tuvo como objetivo recolectar cada plástico, cartón y materiales de desecho que afectan las playas de la costa de la entidad, estuvo signada por las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Ricardo Molina y respaldadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

La significativa jornada se llevó a cabo en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, donde el Alcalde de la jurisdicción, Wilmer Leal, se hizo acompañar de la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo; de la directora del Minec en Aragua, Yuliana Ramos; Protección Civil, Sociedad Cientifica Henri Pittier y un significativo grupo de voluntarios, recorrieron el sector El Playón y cumplieron con la recolección de la mayor cantidad de desperdicios.

Hidalgo manifestó que un gran equipo se consolidó en este conmemorativo dia, con la importante misión de lograr la limpieza de la playa.

«Estamos llevando esta jornada de saneamiento ambiental en el sector El Playón del municipio Costa de Oro, cumpliendo las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez. Acá con la directora del Ministerio de Ecosocialismo en Aragua, Yuliana Ramos, el alcalde Wilmer Leal y más de 150 voluntarios que participaron acá, hoy se logró recolectar más de 127 kilogramos de desechos que ya no estarán afectando el eje costero».

Asimismo, explicó que el equipo de la Sociedad Científica Henri Pittier se encarga de ,»recolectar los desechos, los clasifica, los cuantifican y se registran, para saber qué tipo de contaminación y cuánta basura hay en cada playa».

Los participantes lograron embellecer las costas y balnearios, y al mismo tiempo persuadieron a los ciudadanos a depositar sus desperdicios en los contenedores correspondientes, para así cuidar y proteger el ecosistema costero.

Por medio de la eliminación de desechos, se reduce el riesgo de que las especies marinas queden atrapadas o consuman algunos de estos materiales que afecte su salud y a su vez se mejora la calidad del agua, ya que muchos de los residuos sólidos contienen químicos que contaminan el entorno marino.

Cabe resaltar que esta jornada de saneamiento se realizó en las costas de Chuao, Choroní, Playa La Punta, Cuyagua, Cata, La Ciénaga y otros puntos.

Esta actividad reafirma una vez más, el compromiso del gobierno nacional, regional y local, en promover un ecosistema costero más limpio y saludable para que Aragua se mantenga como uno de los estados que tiene las playas más hermosas y limpias del país.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA