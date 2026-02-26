Avanzan trabajos de rehabilitación vial en la troncal 08 de Urdaneta

El Alcalde de la localidad informó que se han colocado 9 mil toneladas de asfalto logrando un avance del 80%

CIUDAD MCY.- En el municipio Rafael Guillermo Urdaneta el alcalde Julio Melo, realizó una supervisión en los trabajos de asfaltado que se ejecutan en la troncal 08 específicamente en el tramo La Sabaneta.

Estas acciones en materia de mejoras en la infraestructura vial en el municipio del sur de estado, se enmarcan con el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), que se alinea con las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

​En el sitio, el Mandatario local constató los trabajos que realiza la cuadrilla en la colocación de la carpeta de asfalto corrida y al mismo tiempo destacó que la obra presenta un avance significativo.

«Estamos completando este trabajo que en su fase inicial contemplaba la colocación de 9 mil toneladas de asfalto de las cuales ya se han ejecutado satisfactoriamente más del 80%».

​La recuperación de esta importante arteria vial busca mejorar el pavimento para que los conductores cuenten con un desplazamiento seguro.

Además, el Alcalde enfatizó que los trabajos en materia de vialidad continuarán desarrollándose en la jurisdicción de forma ininterrumpida hasta alcanzar la meta establecida.

INVITACIÓN A LA CONSULTA NACIONAL POPULAR

​Durante esta actividad, el alcalde Melo aprovechó para realizar una invitación a toda la ciudadanía a participar activamente en la próxima Consulta Nacional Popular 2026 prevista para el próximo 8 de marzo.

​»Invitamos a todo el pueblo, a todos los habitantes del municipio a participar en este proceso democrático en el que el pueblo selecciona ese proyecto que mejorará su comunidad, así que desde Urdaneta avanzamos».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA