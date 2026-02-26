Dirección de Catastro en Revenga ofrece asesorías gratuitas para gestión de trámites

CIUDAD MCY.- La Dirección de Catastro del municipio José Rafael Revenga, en pro de atender y dar respuestas oportunas a los habitantes de la localidad, han garantizado atención y el debido acompañamiento a toda la ciudadanía que requiera alguno de los servicios de esta dependencia.

Esta dirección adscrita a la alcaldía de Revenga, realiza fichas e inscripciones catastrales, empadronamientos para personas propietarias o dueñas de la bienhechuría que no tengan títulos registrados, esta última, implementada para garantizar que los residentes mantengan sus documentos en regla.

De igual manera, los especialistas en el área realizan inspecciones a inmuebles, tierras o bienhechurías que requieran el acompañamiento, este proceso se concreta luego de la solicitud que hace el propietario o persona interesada y a partir de allí, se acuerda el día de la supervisión con las partes involucradas.

En caso del empadronamiento, se está entregando a las personas con título supletorio notariado o en su defecto, se entrega con una planilla de validación social, debe anexar constancia de residencia, cédula o RIF del propietario original.

Para cada uno de los trámites, es necesario contar con copia de los documentos de identidad, Registro de Información Fiscal (RIF), documentos del inmueble en una carpeta marrón con gancho tamaño oficio.

PRENSA ALCALDIA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA