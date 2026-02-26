Avenidas de FLA fueron transformadas con jornada de limpieza

Los trabajadores realizaron labores de aseo con el objetivo de garantizar un entorno más ordenado en el que los ciudadanos se desplacen por un municipio 100% libre de desperdicios

CIUDAD MCY.- Con el compromiso de tener vías ordenadas y aseadas, una cuadrilla del municipio Francisco Linares Alcántara se desplegó para llevar a cabo una jornada de mantenimiento en las avenidas principales de la jurisdicción.

La jornada se realizó en la avenida Alfaragua donde los trabajadores desarrollaron labores de barrido, recolección de residuos y retiraron el polvo acumulado en la isla de la mencionada arteria vial.

De igual manera, el equipo se movilizó por la avenida Venezuela donde realizó las tareas de mantenimiento necesarias para brindarles espacios limpios y seguros a los usuarios.

A través de esta jornada, la cuadrilla de FLA comunica un mensaje de concientización a los ciudadanos, sobre arrojar los desperdicios a los contenedores de basura y no al suelo.

Es importante mencionar, que diariamente la cuadrilla de la Alcaldía se moviliza por las vías de la jurisdicción, con el objetivo de garantizar un entorno más ordenado en el que los ciudadanos se desplacen por un municipio 100% libre de desperdicios.

Estas tareas se enmarcan con el Plan de las 7 Transformaciones (7T), en la 2T Ciudades Humanas para el Buen Vivir, orientado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, respaldado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y supervisada por el Alcalde de la localidad, Víctor Bravo.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA